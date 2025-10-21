Milano: vicini di casa Pamela Genini vengono sentiti come testimoni in procura

21 ottobre 2025 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Continuano in procura a Milano le audizioni sull'omicidio di Pamela Genini. In questo momento, la polizia e la pm Alessia Menegazzo stanno ascoltando i vicini che la sera del 14 ottobre scorso hanno sentito le urla della ventinovenne uccisa con oltre 30 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin. Nel pomeriggio verrà ascoltato anche l'ex fidanzato Francesco Dolci, l'amico con cui Pamela Genini era al telefono pochi minuti prima di essere uccisa. Già sentito subito dopo il delitto è stato proprio lui a raccontare alla procura una relazione fatta di aggressioni e violenze. Nei prossimi giorni gli inquirenti convocheranno la madre della vittima.