Manovra: Scalfarotto (Iv), 'da Meloni colpo durissimo alla competitività del Paese'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Dalla manovra di Meloni arriva un colpo durissimo alla competitività dell'Italia. La cancellazione della Participation Exemption (Pex) per le partecipazioni inferiori al 10% porterebbe la tassazione complessiva dei dividendi fino al 50%, contro l'attuale 27%. È un vero suicidio finanziario che blocca il Paese e favorisce i paradisi fiscali”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, commentando l'articolo 18 della bozza della Legge di Bilancio.

“La Pex serve a evitare la doppia tassazione degli utili già colpiti nelle società partecipate: eliminarla significa tassare due volte lo stesso reddito. Non si colpiscono i grandi evasori, ma chi investe, innova e crea valore. Così si scoraggiano gli investimenti, si penalizzano i fondi di private equity e i club deal, minando la fiducia degli investitori. Molti di loro hanno già investito sulla base delle regole precedenti: cambiarle ora compromette la credibilità del Paese e spinge capitali e imprese altrove. Invece di sostenere la crescita, il Governo la frena, rischiando di trascinare l'Italia in recessione”, conclude.