Manovra: De Carlo (FdI), 'indicatori economici ci premiamo, non siamo più Italietta'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “In fase di realizzazione di una manovra di bilancio, credo sia naturale che ci siano confronti tra le diverse sensibilità. Da parte mia, posso dire che questa manovra mi piace per la parte che mette in sicurezza i conti pubblici: per troppi anni siamo stati l'Italietta, non considerata e derisa sul piano internazionale". Così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della IX commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, durante la tappa veneta di 'Panorama on the road'.

"Oggi abbiamo lo spread ai minimo storici, gli indicatori economici ci premiano, abbiamo appena festeggiato il traguardo come terzo governo più longevo della storia repubblicana, e per tutti questi motivi attiriamo investitori dall'estero. Un governo serio e stabile come quello targato Giorgia Meloni può affrontare queste condizioni geopolitiche internazionali molto difficili. Dall'altra parte, è innegabile come sulla manovra pesi ancora il Superbonus, eredità del governo che con il reddito di cittadinanza premiava chi non lavorava, che limita le possibilità di intervento", conclude.