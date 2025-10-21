Golden Power: Perego (FI), 'strumento strategico per sicurezza nazionale e crescita'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “In un momento storico dove la linea di confine tra economia, tecnologia e difesa è sempre più sottile, il presidio dei settori strategici nazionali non è solo una questione economica, ma un tema di difesa e sicurezza. Il Golden Power, in questo scenario, rappresenta uno strumento essenziale per garantire che l'Italia mantenga il controllo e la tutela dei propri interessi strategici”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, intervenendo al convegno 'Presidio dei settori strategici: Golden Power e scenari geopolitici' promosso dalla Fondazione Praexidia.

“Viviamo in un'epoca in cui i conflitti non si combattono più solo sui campi di battaglia, ma anche nei mercati, nelle catene di approvvigionamento e nella competizione per le nuove tecnologie. Aerospazio, cyber, energia, biotecnologie e tecnologie duali - prosegue - rappresentano oggi i nodi vitali della resilienza nazionale. Per questo dobbiamo saper coniugare sicurezza e crescita economica, proteggendo le nostre industrie strategiche e valorizzando il tessuto industriale fatto per oltre l'80% da Pmi, vero motore dell'innovazione italiana”.

“Non si tratta di chiudersi ma di governare il cambiamento con consapevolezza e visione strategica. La sicurezza economica è parte integrante della sicurezza nazionale e il dialogo tra istituzioni, industria e investitori è la chiave per costruire un'Italia più solida, autonoma e competitiva in un mondo che cambia molto rapidamente”, conclude.