Giornalisti: Nastri, 'Giordani punto riferimento stampa piemontese e nazionale'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Giordani, giornalista di grande professionalità e dedizione, stimato da colleghi e amici per la serietà, la correttezza e l'impegno con cui ha sempre svolto il proprio lavoro. Giordani ha rappresentato un punto di riferimento per l'informazione piemontese e nazionale, un professionista che ha saputo unire competenza, equilibrio e passione civile". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastrì, questore del Senato.

"Ha affrontato con coraggio la malattia, continuando a svolgere fino all'ultimo la sua attività con il rigore e la dignità che lo hanno sempre contraddistinto. Il suo sguardo lucido e la capacità di raccontare la realtà con misura e rispetto -prosegue Nastri- resteranno un esempio per chi crede ancora in un giornalismo sobrio e autentico. La sua perdita lascia un grande vuoto umano e professionale, ma il ricordo del suo impegno e della sua integrità continuerà a essere una testimonianza preziosa per tutti noi. Alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi de 'La Stampa' va il mio pensiero commosso e la mia più sincera vicinanza”.