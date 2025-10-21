Ddl Pmi: Scurria (FdI), 'sono spina dorsale del Paese, meglio fare piuttosto che non fare'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le Piccole e medie imprese sono la spina dorsale del nostro Paese. Rappresentano quel tessuto produttivo fondamentale che fa da ammortizzatore sociale nei momenti di crisi e che, allo stesso tempo, ha garantito il rilancio del Sud e di tutta la Nazione. Per le opposizioni questo provvedimento è un fallimento. Io replico che potrà avere anche dei difetti, ma che è meglio fare piuttosto che non fare come accaduto negli anni precedenti, quando la sinistra era al governo". Così in aula il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, il senatore Marco Scurria.

"Voi ripetete in maniera sterile che inganniamo gli italiani, vi ricordo che quando si sta al governo si ha una crisi di consenso. Con noi accade il contrario: noi continuiamo a crescere. Un motivo ci sarà. Basta raccontare che nulla va bene. Noi continuiamo a lavorare per il bene dell'Italia. Lavoriamo per far tornare l'Italia grande. E, piano piano, numeri alla mano, ce la stiamo facendo", conclude.