Caivano: Schifone (FdI), 'esempio politica che mantiene impegni, come farà Cirielli'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Il modello Caivano funziona. Questo piccolo comune tra Napoli e Caserta è stato teatro di orrori che hanno sconvolto tutti noi. Ma la voce coraggiosa che ha denunciato è stata accolta dalle Forze dell'Ordine e dalle Istituzioni. La risposta del Governo Meloni è stata immediata. Lo stop alle armi nelle scuole non rappresenta semplicemente un sequestro ma un intervento coordinato tra scuola, forze dell'ordine e governo. Lo Stato ha dato una risposta certa a coloro che si impegnano con determinazione per ridare speranza ai ragazzi di territori difficili come quello di Caivano”. Così in una nota Marta Schifone di Fratelli d'Italia, componente della commissione affari sociali alla Camera.

“Caivano rappresenta un esempio significativo di come la politica possa mantenere gli impegni presi. Il modello sperimentato in questa periferia degradata dimostra che quando ci si assume una responsabilità, anche nelle situazioni più complesse e difficili, è possibile portarla a termine con successo. Come ha fatto il governo Meloni e come farà Cirielli una volta insediato a palazzo Santa Lucia. Un cambiamento necessario per restituire dignità ai territori e fiducia nelle istituzioni. I campani hanno il diritto di vivere nel pieno rispetto delle regole, di sentirsi tutelati e di avere la certezza assoluta che ogni scelta fatta da chi li rappresenta sia fatta sempre e solo nel rispetto della legge”, conclude.