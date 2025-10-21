Berlusconi: Bergamini (FI), 'Cassazione demolisce teorema mediatico-giudiziario'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La Corte di Cassazione demolisce quell'insopportabile teorema mediatico-giudiziario costruito intorno alla figura di Silvio Berlusconi e che per un trentennio ha inquinato il nostro confronto pubblico. Berlusconi la mafia l'ha soltanto combattuta, da leader di governo, attraverso leggi efficaci e l'appoggio al lavoro degli inquirenti per la ricerca e l'arresto dei latitanti". Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.

"Per decenni, gli inflessibili alfieri del moralismo giudiziario si sono abbeverati e hanno costruito le loro carriere su palesi mistificazioni. Purtroppo, il nostro fondatore non può assistere al definitivo trionfo della verità, ma la grandezza del suo lascito giganteggia sulla meschinità di tanti che scelsero di stare dalla parte sbagliata", conclude.