Berlusconi: Tajani, 'Cassazione ha chiarito, nessun legame tra lui, Dell'Utri e Cosa nostra'**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito ciò che era ovvio per noi e per tutti gli italiani in buona fede: non è mai esistito alcun legame tra Berlusconi, Dell'Utri e Cosa nostra. Per anni abbiamo assistito ad un accanimento giudiziario nei confronti del presidente Berlusconi, strumentalizzato cinicamente da molti avversari politici per sconfiggere attraverso la magistratura il leader scelto da milioni di italiani. Oggi si cancellano anni di menzogne e calunnie, mettiamo la parola fine a una storia vergognosa e rendiamo giustizia alla memoria di un grande italiano". Lo scrive su Facebook il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.