Sud: Schifone (FdI), 'report Corte Conti su squilibri territoriali è sconfitta sinistra'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il report pubblicato dalla Corte dei Conti sugli squilibri territoriali legati al sistema dei servizi sociali comunali è una sconfitta del centrosinistra. E' un dato preoccupante che denunciamo da tempo un gap che riguarda soprattutto il Sud e la Campania. Se da un lato, grazie alle risorse messe in campo dal Governo Meloni il tasso di occupazione femminile è aumentato, dall'altro la sinistra per anni ha filosofeggiato. L'analisi della Corte dei Conti è una mannaia sull'incompetenza delle istituzioni che governano la Campania: secondo quanto evidenziato, per i comuni campani nel 2023, anche sotto la spinta dei fondi del Pnrr destinati agli asili nido la spesa pro capite per l'infanzia è stata insufficiente determinando un gap disastroso. Una realtà che non possiamo più accettare". Così Marta Schifone di Fratelli d'Italia, componente della commissione affari sociali alla Camera.

"Il focus sulle politiche dell'attuale Governo volte a sostenere le madri lavoratrici consente alle donne di poter scegliere di ambire alla professione che si desidera e non dover rinunciare al desiderio di diventare madre. Un tassello programmatico è rappresentato dalla Legge di Bilancio appena approvata. Al centro degli investimenti, circa 1.6 miliardi, ci sono famiglie e natalità. Misure concrete per la conciliazione vita-lavoro. Dai congedi parentali potenziati, agli incentivi per il part time volontario dei genitori con più figli, dalle agevolazioni per le imprese che favoriscono la genitorialità, alla decontribuzione per i datori di lavoro che le assumono e alla stabilizzazione dei fondi per i centri estivi", conclude.