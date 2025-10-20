Ranucci: Rampelli, 'da Schlein fango sul Paese, antidemocratici i governi tecnici voluti dal Pd'

20 ottobre 2025 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'opposizione rappresenta l'Italia tanto quanto la maggioranza di governo. Essere all'opposizione non dà licenza di gettare fango sulla Nazione intera, millantando una crisi democratica aggravata da sillogismi fallaci e bestiali. Quanto affermato da Elly Schlein di fronte a una platea straniera, evocando un collegamento tra il governo e l'attentato a Ranucci, è di una gravità inaudita. Antidemocratici e autoritari semmai sono stati quei governi estranei al giudizio del popolo, dotati di una maggioranza parlamentare di convenienza ma privi di una legittimazione popolare, cosiddetti governi tecnici, sempre sostenuti da chi ha un'idea di democrazia simile a quella di Honecker, presidente della Repubblica Democratica tedesca, 'democratica' anche quella". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"L'attuale governo è l'esatta espressione del consenso popolare attribuito a suffragio universale con regolari elezioni. L'incarico a formare il governo è stato conferito dal Capo dello Stato che vigila su tutte le leggi emanate da governo e Parlamento. Attenzione a come si usano le parole perché non si può tollerare l'idea che il governo metta a rischio la democrazia, che abbia a che fare con l'attentato al giornalista di Report e che stia governando a dispetto dei numeri, del Parlamento e del Quirinale", conclude.