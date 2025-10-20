Ranucci: FdI, 'rispedito al mittente anche in Ue tentativo sinistra dare responsabilità a governo'

20 ottobre 2025 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il gruppo dei Socialisti Europei ha provato oggi ad inserire nella plenaria di Strasburgo un dibattito sul grave atto intimidatorio contro Ranucci, titolandolo come un attacco ai valori democratici europei. Evidentemente volendo attribuire delle responsabilità politiche a carico del governo italiano. Come già fatto da Elly Schlein proprio in occasione del congresso dei Socialisti Europei. Ma di fronte alla nostra intenzione di modificare il titolo, rendendolo più aderente alla realtà dei fatti e approvandolo con una maggioranza di destra, la sinistra ha prudentemente virato verso un titolo più neutrale ed equilibrato". Così gli europarlamentari di FdI-ECR Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e Carlo Fidanza, capo delegazione FdI a Bruxelles.

"Voteremo a favore di questa nuova proposta, perché è giusto parlarne, perché riteniamo molto grave quanto accaduto a Ranucci, perché riteniamo che si debba essere sempre tutti solidali quando la libertà di parola e di informazione viene minacciata. Ma rispediamo al mittente il tentativo avvilente delle sinistre di passare dalle accuse di complicità con Netanyahu a quelle di complicità con gli attentatori di Ranucci", concludono.