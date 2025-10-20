Migranti: Ciani, 'Cpr ‘istituzioni totali' dove la vita delle persone non vale molto'

20 ottobre 2025 a

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "I Cpr sono oggi quelle nuove ‘istituzioni totali' dove la vita delle persone non vale molto. Mi auguro che la fine di questo viaggio rappresenti l'inizio di un nuovo impegno comune e un'azione politica che raccolga l'obiettivo di chiudere questi luoghi per ciò che sono oggi". Lo ha detto il vice presidente gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario Demos Paolo Ciani in occasione della presentazione, a Montecitorio, della tappa conclusiva del viaggio di Marco Cavallo nei Centri di permanenza per i rimpatri.

"Un viaggio che ha attraversato l'Italia per chiederne la chiusura e per l'abolizione della detenzione amministrativa", come hanno spiegato gli organizzatori dell'evento. "Ringrazio gli organizzatori, in particolare modo il Forum salute mentale, per aver pensato questo evento che ho avuto piacere di accogliere in una sala istituzionale del Parlamento italiano. Marco Cavallo ha rappresentato il simbolo della lotta e il percorso per la legge 180 che Basaglia ha portato avanti in Italia. Un viaggio che parla di accoglienza, inclusione e diritti soprattuto nei luoghi, come i CPR, che rappresentano delle zone grigie sotto questi aspetti", ha detto Ciani.

Insieme al deputato e segretario di Demos erano presenti Peppe dell'Acqua, presidente Forum salute mentale (video messaggio); Carla Ferrari Aggradi, Forum salute mentale; Yasmine Accardo, Telefono SOS CPR; Carlo Minervini, Presidente 180 amici Marco Cavallo del Sud; la deputata del Pd Rachele Scarpa; Veronica Scarozza, Tavolo Asilo Immigrazione.