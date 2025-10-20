Manovra: Pd, 'figlia di nessuno, anche Fi prende distanze da testo Cdm'

20 ottobre 2025 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Questa manovra è figlia di nessuno. I partiti di maggioranza stanno progressivamente prendendo le distanze da norme che aumentano le tasse per gli italiani e che, soprattutto, non offrono alcuna visione per il rilancio industriale del Paese". Così il capogruppo del Pd in commissione bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano, che sottolinea come “non manca giorno in cui i partiti di maggioranza prendono distanza da testo approvato in Cdm, oggi tocca ancora a Forza Italia”.

"I dati ufficiali parlano chiaro: il sistema produttivo italiano è fermo, con calo significativi nei settori chiave del Made in Italy, aggravati dalla decisione miope e remissiva del governo di non reagire ai dazi americani. Come sempre, la colpa è di qualcun altro: prima dei tecnici, poi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e oggi addirittura della mancanza di comunicazione interna tra i partiti di maggioranza, con Forza Italia che lamenta di non essere stata informata dell'aumento delle tasse sugli affitti".

"Siamo di fronte a un governo allo sbando, senza una linea politica né economica chiara, in cui Giorgetti e Meloni sono prigionieri dei veti incrociati dei propri alleati. Un esecutivo che parla di “Italia in Serie A” mentre imprese, famiglie e lavoratori fanno i conti con la realtà di un Paese in frenata”.