Governo: Speranzon (FdI), '3 più longevi della storia sono di centrodestra, non è un caso'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Tre anni fa i soliti esponenti della sinistra anti-italiana auspicavano e asserivano di prevedere che il governo Meloni sarebbe durato pochissimo, che sarebbe stato spazzato via dai mercati, magari per sostituirlo con l'ennesimo e malvisto dagli elettori esecutivo tecnico. Se ne facciano una ragione, perché oggi il governo Meloni taglia un traguardo straordinario, essendo diventato il terzo più longevo della storia della Repubblica italiana". Così in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia.

"E, guarda caso, sui tre gradini più alti del podio ci sono tre governi di centrodestra. Qualcosa vorrà pur dire, cioè che le coalizioni di centrodestra garantiscono stabilità e visione politica unitaria nell'interesse nazionale. Ad ogni modo, consapevoli che questo traguardo non è un punto d'arrivo ma un impulso, come Fratelli d'Italia e Governo Meloni andiamo avanti per continuare a risollevare la Nazione", conclude.