Campania: Martusciello, 'nel ponte dei Santi campagna elettorale si sposta in Abruzzo'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La campagna elettorale di Forza Italia Campania si sposta in Abruzzo per tre giorni. Nel weekend del 31 ottobre, 1 e 2 novembre ho dato disposizione ai candidati alle regionali di organizzare eventi tra Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo e Castel di Sangro, dove molti campani trascorreranno il ponte dei Santi". Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

"Le presenze saranno discrete, le iniziative non eccessive, ma dovremo dare la sensazione della nostra presenza. Di intesa con il segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, organizzeremo affissioni e un evento per quei giorni. Sarà l'ultimo 1 novembre con la sinistra al governo in Campania", conclude.