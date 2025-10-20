Stellantis: Filosa, produzione si rilancia solo con regole Ue più realistiche**

20 ottobre 2025 a

Torino, 20 ott. - (Adnkronos) - Al settore automobilistico "serve rivedere la regolamentazione europea, che non tiene in debito conto della realtà del mercato e del contesto industriale. Questo è un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l'Acea e direttamente con la Commissione Europea". lo ha sottolineato - a quanto riferiscono fonti presenti all'incontro - l'ad di Stellantis Antonio Filosa nell'incontro a Torino con una folta rappresentanza sindacale, alla quale ha spiegato che "per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, ed in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi, qui dove abbiamo un grande piano che si chiama 'Piano Italia' ".

Filosa ha spiegato che "aver imposto obiettivi così stringenti in un così breve lasso di tempo ha spiazzato sia la domanda che l'offerta. Dobbiamo cambiare le regole per riuscire a offrire ai nostri clienti l'intera gamma di veicoli che desiderano e che possono acquistare: solo così sarà possibile rilanciare la produzione."

"Per raggiungere questo obiettivo - ha concluso - bisogna aprire al concetto di neutralità tecnologica, servono misure che incoraggino il rinnovo del parco auto, serve sostenere il segmento delle piccole auto. Infine bisogna rivedere i target imposti sui veicoli commerciali, che non sono raggiungibili".