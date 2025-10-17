Ue: Procaccini, 'collaborazione con Fondazione Tatarella per rafforzare pensiero conservatore'

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Riteniamo importante avviare la collaborazione con la Fondazione Tatarella, punto di riferimento per la cultura politica della destra italiana. Insieme vogliamo costruire uno spazio europeo dove le idee conservatrici possano incidere con maggiore forza e coerenza". Così Nicola Procaccini, presidente della fondazione New Direction e copresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), annunciando a Bruxelles l'avvio di una collaborazione strategica con la Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella.

"L'accordo rappresenta un passo importante per proiettare il pensiero politico della nostra fondazione in una dimensione europea", sottolinea il vicepresidente della Fondazione, Fabrizio Tatarella, che ha siglato l'intesa al Parlamento europeo.