Ucraina: Yermak, 'incontro Zelensky-Trump porterà a decisioni chiare su armi'

Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera che il suo incontro con il presidente Trump alla Casa Bianca di oggi porterà a decisioni chiare da parte degli Stati Uniti su quali sistemi d'arma sono disposti a fornire. Lo ha dichiarato in un'intervista ad Axios il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak. "Penso che abbiamo bisogno di decisioni che aiutino a cambiare l'atteggiamento di Putin, che ritiene di trovarsi in una posizione di forza. Deve capire che con il presidente Trump è impossibile giocare", ha detto Yermak.