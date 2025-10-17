Ucraina: Orbán, 'incontro Putin-Trump sarà preceduto da quello fra Lavrov e Rubio'

17 ottobre 2025 a

Budapest, 17 ott. (Adnkronos) - Il vertice Russia-Usa in Ungheria potrebbe svolgersi una settimana dopo l'incontro fra il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. "Ieri il presidente Donald Trump ci ha detto di prepararci; un incontro tra i due ministri degli Esteri è all'ordine del giorno. Hanno deciso che i due ministri degli Esteri avrebbero cercato di risolvere le questioni rimanenti entro una settimana, e poi, una settimana dopo, sarebbero potuti venire qui a Budapest", ha detto a Radio Kossuth.

Il primo ministro ha chiarito che ieri sera ha dato ordine di creare un comitato organizzativo per preparare il vertice e che i lavori sono già iniziati. Orban ha aggiunto che ha intenzione di tenere una conversazione telefonica con Putin stamattina. Ieri, Trump e Putin hanno avuto l'ottava e più lunga conversazione telefonica dall'inizio del secondo mandato del presidente, durata due ore e mezza. Secondo l'assistente presidenziale Yuri Ushakov, i due hanno discusso di un nuovo vertice, che si terrà probabilmente a Budapest.