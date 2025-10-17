Ranucci: la solidarietà di Giornaliste Italiane, 'si faccia luce su gravissimo gesto intimidatorio'

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Vicinanza e solidarietà di Giornaliste Italiane a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Quanto accaduto nella notte lascia senza parole: è un atto a dir poco sconcertante. L'unico auspicio possibile è che su questo gravissimo gesto intimidatorio si faccia piena luce tempestivamente e che i responsabili siano individuati. A Sigfrido il nostro abbraccio". Lo scrive l'associazione Giornaliste italiane commentando la notizia dell'esplosione che ha danneggiato le auto di proprietà del giornalista della Rai e della figlia, parcheggiate davanti alla loro abitazione vicino Roma.