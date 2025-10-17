Pensioni: Gasparri, 'condizioni di vita sono oggettivamente cambiate'

17 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Stiamo assistendo a un aumento dell'età media della popolazione. Le condizioni di vita sono oggettivamente cambiate: oggi, quando si raggiunge una certa età, si è generalmente in condizioni migliori rispetto a 30, 50 o 100 anni fa. Quindi è evidente che, esclusi i lavori usuranti, come quelli delle forze di polizia o di chi opera nel settore dei trasporti, e considerando che molte attività usuranti sono già catalogate in altri ambiti, l'età pensionabile può tendenzialmente essere modificata". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo a Restart su Rai3.

"Spesso questo avviene anche su base volontaria. Alcune persone vorrebbero continuare a lavorare per maturare una contribuzione che migliori la propria pensione. Per questo io credo che, in generale, la discussione non debba ridursi a un mese in più o in meno, ma piuttosto a capire se, esclusi i lavori usuranti e soprattutto su base volontaria, una modifica vada fatta", conclude.