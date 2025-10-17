Parlamento: Meloni in aula in vista del Consiglio Ue all'Odg della settimana

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott (Adnkronos) - Le comunicazioni in aula della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre è uno dei punti rilevanti dell'Odg dei lavori di Camera e Senato della prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 20 alle 15 con la discussione generale sul Ddl sui minori in affidamento e sulla mozione Lupi in materia di politiche di coesione.

Da martedì pomeriggio (14) si vota sulla Pdl sul codice dei Beni culturali e del paesaggio. A seguire i due provvedimenti in discussione generale lunedì. Mercoledì alle 16,15 sono in programma, sempre in aula, le comunicazioni della Meloni con relativa discussione. La 'dead line' per presentare le risoluzioni sul discorso della premier è fissata entro un'ora dall'inizio della discussione.

Al Senato si riprende martedì alle 16,30 con i Ddl sulle Pmi, quello sulle start-up e quello sull'innovazione delle Pmi. Le comunicazioni della presidente del Consiglio in aula a palazzo Madama sono in calendario sempre per mercoledì ma alle 9,30. Da segnalare, tra gli eventuali argomenti all'attenzione dell'aula del Senato, anche le comunicazioni del presidente sulla manovra Ddl di Bilancio "ove presentato in tempo utile", con il conseguente avvio formale della sessione di Bilancio.