Manovra: Procaccini, 'governo Meloni ha dato credibilità e vigore a economia italiana'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Le parole del Fondo Monetario Internazionale, come l'analisi del quotidiano tedesco Welt, confermano che Italia ha imboccato la via della stabilità economica. Con risultati che vanno ben oltre le aspettative, grazie al lavoro del Governo guidato da Giorgia Meloni che ha dato credibilità e vigore all'economia italiana". Così Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo.

"Chi per anni ha raccontato un'Italia come fanalino di coda dell'Europa sul piano economico oggi deve fare i conti con una realtà profondamente diversa. Grazie a stabilità politica e disciplina di bilancio, che guarda agli interessi e alle esigenze degli italiani. L'Fmi, parla di ‘risultati fantastici' a proposito del deficit italiano. Il quotidiano Welt riconosce come l'Italia sia oggi una nazione stabile, politicamente ed economicamente, rispetto ad altre nazioni come la Francia, che accumula più debito e paga una forte in stabilità di governo", conclude.