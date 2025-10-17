Manovra: Paita (Iv), 'unica certezza è l'aumento delle tasse'

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Anche in questa legge di bilancio si conferma la ricetta Meloni: qualche mancia qua e là, pochi soldi in busta paga, e tasse alle stelle su tutto. Con una mano si dà, con l'altra molto più pesante si toglie". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Bilancio del Senato.

"Meloni è brava negli annunci e a vendere fumo. Come con i 25 miliardi promessi per compensare i dazi e spariti dai radar. Poi ci accorgeremo che i criteri delle agevolazioni previste nella manovra sono troppo restrittive e potranno accedervi pochissime famiglie e imprese. Nel frattempo, la crescita è ferma, gli stipendi sono al palo e sempre più italiani rinunciano a curarsi. L'unica certezza è che la pressione fiscale aumenterà", conclude.