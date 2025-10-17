Manovra: Magi, 'poco o nulla per salari, Meloni ascolti Mattarella'

17 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si presenta dopo tre anni in conferenza stampa a presentare un provvedimento del governo senza rispondere ad alcuna domanda e scappando dai giornalisti, mentre invece avrebbe dovuto spiegare al Paese come mai nella legge di bilancio ci sono poche misure spot sul lavoro e sulla grave crisi dei salari in Italia. Sembra che il governo abbia voluto chiudere gli occhi davanti ai dati reali sulla situazione salariale e contrattuale degli italiani e abbia voluto tapparsi le orecchie di fronte alle parole del Presidente Mattarella, che proprio oggi ha rilanciato l'allarme sulle forme di dumping contrattuale che riducono i diritti e le tutele dei lavoratori, abbassando i salari e provocando concorrenza sleale fra imprese, nonché il richiamo ai casi di eccessiva disparità retributiva tra dirigenti e lavoratori”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Per il resto la manovra altro non è che una legge di bilancio senza visione, nulla sulla crescita, dato che senza il Pnrr saremmo già in stagnazione. Una manovra per tirare a campare e continuare a galleggiare”, conclude Magi.