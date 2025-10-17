Manovra: Lupi, 'centrodestra mantiene impegni e mette famiglie al centro'

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Il centrodestra mantiene gli impegni e conferma la sua attenzione alle esigenze vere del Paese, a famiglie, lavoratori e imprese. Tre miliardi e mezzo è la quota riservata in modo specifico alla famiglia dalla prossima legge di bilancio, il 20 per cento del totale della manovra, non poco. E tutto questo mantenendo un concreto realismo e garantendo la stabilità dei conti pubblici. Anche grazie a Noi moderati questa attenzione per le famiglie si è tradotta in interventi concreti: dalla riconferma dei tre mesi di congedo parentale all'80% alla revisione dell'Isee con l'esclusione del calcolo della prima casa, la casa non può essere un indice di ricchezza ma un bene essenziale per la famiglia". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"E poi c'è la detrazione sui libri scolastici fino al riconoscimento del ruolo delle madri lavoratrici con premi fiscali. Quindi i fondi per i centri estivi e per le attività degli oratori, presenza sempre più fondamentale nelle nostre città. Nel calcolo dell'Isee è prevista una incidenza maggiore del numero dei figli, secondo il principio del quoziente familiare. Un aiuto concreto alle famiglie deriva poi dal fondo da 2 miliardi di euro per aumentare i salari con una tassazione agevolata. Quanto al Terzo settore e al 5 per mille, l'aumento del tetto passa da 525 a 610 milioni. E' una battaglia trasversale portata avanti dall'Intergruppo per la Sussidiarietà. Il Terzo settore ha un ruolo indispensabile nel nostro welfare, di cui minori e famiglie sono tra i primi beneficiari. C'è un aumento dei fondi per la parità scolastica e per le detrazioni dei libri scolastici", conclude.