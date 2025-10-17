Manovra: Castelli (FdI), 'con finanziamento Zes nuove opportunità per Marche e Umbria'

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Dopo il via libera della commissione Bilancio del Senato per l'estensione della Zes a Marche e Umbria oggi sulla Zona economica speciale è giunta un'altra importante notizia. Con il via libera del Cdm alla Legge di Bilancio non solo la Zes è stata rifinanziata, ma le risorse messe disposizione sono state portate a 2,3 miliardi di euro. È un segnale molto chiaro quello che giunge dal Governo Meloni, che investe con ancor maggiore decisione su questo strumento rinnovando, al contempo, una particolare attenzione nei confronti dell'Appennino centrale". Così Guido Castelli, senatore di Fratelli d'Italia e commissario straordinario al sisma 2016.

"Nel cratere sisma 2016 la Zes si andrà così ad aggiungere agli altri strumenti di riparazione economica e sociale già operativi, inserendosi all'interno di quella strategia sostenuta e promossa dall'esecutivo volta a incentivare lo sviluppo, il tessuto produttivo e l'offerta di lavoro", conclude.