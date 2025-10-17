Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Lega: Salvini, 'fiducia a Vannacci, ma se perdi 2-0 qualcosa va sistemato'

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini conferma "assolutamente" la sua fiducia a Roberto Vannacci. "Quando si vince non si vince mai da soli e quando si perde non si perde mai da soli -ha affermato ospite di 'Skytg24 live in Roma'- Io non sono abituato a dimenticare o ad abbandonare nessuno, nel bene o nel male piedi ben saldi per terra. Quando perdi 2-0 non puoi far finta di niente, devi capire cosa non ha funzionato, per vincere la partita dopo. Sono orgoglioso della mia squadra, sicuramente qualcosa va sistemato, ma mai pubblicamente".

Dai blog