Giustizia: Bonelli, 'solidarietà a Lo Voi, destra vuole impunità'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Esprimo piena solidarietà al procuratore di Roma Francesco Lo Voi, vittima in queste ore di un attacco politico gravissimo ed eversivo da parte dei capigruppo di maggioranza. L'accusa al procuratore Lo Voi, da parte della destra, di fare un uso distorto del suo potere è inaccettabile". Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Tutto ciò accade perché la destra, dopo aver garantito la non autorizzazione a procedere al ministro Nordio, vuole estenderla alla sua capo di gabinetto che ha mentito ai magistrati. Lo Voi è un magistrato che ha dedicato la sua vita alla legalità, alla lotta contro la mafia e alla difesa dello Stato di diritto, e che ora viene messo nel mirino semplicemente per aver applicato la legge e rispettato il codice penale. È inaccettabile che la destra al governo continui a trasformare ogni indagine in un attacco alla magistratura per delegittimarla. Siamo davanti a un disegno pericoloso: questa destra non vuole giustizia, ma impunità e immunità per sé stessa, e sogna una magistratura sottomessa al potere politico. Attaccano i magistrati perché vogliono poter scegliere chi deve essere giudicato e chi no”.

“Difendere Lo Voi oggi significa difendere la Costituzione e la separazione dei poteri. Chi, come Giorgia Meloni e i suoi capigruppo, attacca un procuratore solo perché fa il proprio dovere, mina le fondamenta dello Stato democratico. L'indipendenza della magistratura non si tocca".