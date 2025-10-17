Castel D'Azzano: Ronzulli (FI), 'oggi Italia si inchina e piange i suoi eroi'

17 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Oggi l'Italia intera si ferma, piange e s'inchina, in un silenzio che vale più di ogni parola, per un ultimo, commosso e solenne saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Quel silenzio che accompagna tre bare avvolte nel tricolore, tre eroi che hanno servito lo Stato fino all'ultimo respiro, tre vite spezzate da una mano criminale. A loro, ai famigliari, a tutta l'Arma dei carabinieri, esempio di dedizione, onore e spirito di servizio, va il mio abbraccio più sincero, affettuoso e riconoscente". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, partecipando ai funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi il 14 ottobre a Castel D'Azzano durante l'operazione di sgombro di un casolare.

"Il sacrificio di questi servitori dello Stato continuerà a vivere in ogni gesto di chi, quotidianamente, serve la nostra sicurezza con coraggio, orgoglio, straordinaria umanità e amore per la patria e i suoi cittadini", conclude.