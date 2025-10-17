Caso Garlasco: legale Venditti, 'Riesame ha applicato regole, giustizia non è show'

17 ottobre 2025 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - "Che sia l'inizio di una inversione di tendenza: la giustizia non può essere subalterna allo show o farsi condizionare dalla ricerca di consensi. Sono felice per Venditti, dopo tante amarezze che difficilmente saranno cancellate nell'animo, una luce di ragione". Lo afferma Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti dopo che il Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro disposto lo scorso 26 settembre nell'ambito del caso Garlasco.

L'ex magistrato è indagato per corruzione in atti giudiziari perché, a dire degli inquirenti, avrebbe favorito per 20-30 mila euro l'archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. "Il Tribunale di Brescia ha, con coraggio, applicato le regole del gioco, non si può andare a casa di un privato cittadino e sequestrare ogni cosa senza dire cosa si cerca e per quale fatto o condotta riconducibile ad un reato. Questo è accaduto nei confronti di un magistrato che ha avuto la sventura di fare il proprio dovere, ritenendo giusto archiviare un'ipotesi di concorso di omicidio sprovvista di prova" aggiunge il legale.

"Mi domando per quanto tempo ancora resisterà pervicace questo massiccio movimento di opinione che ad ogni costo, anche sacrificando la reputazione di un ex magistrato e di innocenti, pretende, e finanche ordina, dal pulpito di autorevolissimi studi televisivi la riapertura di indagini con cadenza regolare" conclude Aiello.