Manovra: Salvini, 'giusto che banche se hanno di più diano di più'**

17 ottobre 2025 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Non vogliamo fare l'esproprio proletario, perché siamo in Unione sovietica: le banche chiuderanno quest'anno con profitti per oltre 50 miliardi di euro, distribuendo dividendi milionari ai loro dirigenti e ai loro azionisti, se invece di 50 miliardi di euro guadagneranno solo 45 e daranno una parte di quello che stanno incassando per famiglie e imprese e sanità penso che sia una cosa utile. Chi ha di più deve dare di più in un momento di difficoltà". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Skytg24 live in Roma'.