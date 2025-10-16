Violenza donne: Schlein, 'repressione non basta, serve prevenzione'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La violenza maschile si rigenera in un contesto culturale, patriarcale di cui la nostra società è ancora molto intrisa e che è complesso da decostruire. Di fronte a femminicidi brutali come quello di Pamela Genini, il nostro compito è tenere alta l'attenzione e lavorare moltissimo sulla prevenzione. Noi siamo stati sempre disponibili a lavorare insieme sul contrasto alla violenza di genere, ma questo è avvenuto solo sul terreno della repressione che da solo però non basta". Lo dice Elly Schlein intervenendo al convegno al Senato sulla violenza sulle donne.

"Non basta approvare reati. Ho lavorato personalmente per far approvare il reato di femminicidio ma se poi la maggioranza approva il divieto di educazione sessuale e affettiva nelle scuole, si fa il contrario di quello che andrebbe fatto. E c'è un ulteriore aspetto: per contrastare fino in fondo la violenza di genere occorre lavorare per l'emancipazione economica delle donne. Nessuna di noi sarà pienamente libera finché non saremo libere tutte".