Veneto: De Carlo (FdI), 'noi generosi, avrei fatto la stessa scelta di Meloni'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "In Veneto noi siamo profondamente generosi. So che i partiti guida hanno una responsabilità in più rispetto agli altri che è quella di tenere compatte le coalizioni. Noi l'abbiamo fatto e questo va riconosciuto. Io avrei fatto la stessa scelta di Giorgia Meloni ma certo l'amaro in bocca resta". Così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

"Non servirà che mi chiedano di andare a sostenere Stefani in campagna elettorale perché lo farò spontaneamente, come sono sicuro che avrebbe fatto anche lui. Io ad Alberto ho scritto e detto immediatamente di esser a sua completa disposizione perché il nostro destino comune è continuare a governare come centrodestra", conclude.