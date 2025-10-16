Ucraina: Salvini, 'bene telefonata Trump-Putin, anche a Bruxelles lavorino per la pace'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La telefonata tra Trump e Putin è un'ottima notizia per chi spera nel cessate il fuoco: non a caso si vedranno a Budapest, casa dell'amico Orban. Confidiamo che, dopo la pace in Medio Oriente, Trump possa garantire la pace tra Ucraina e Russia. Speriamo che tutti, anche a Bruxelles, Parigi e Berlino, lavorino per la distensione". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.