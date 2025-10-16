Shoah: Picierno (Pd), 'contrastare con ogni sforzo antisemitismo sistemico'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "All'alba di ottantadue anni fa, Roma fu attraversata dal silenzio più terribile. Le strade del Ghetto si riempirono del rumore dei passi dei soldati tedeschi e dei pianti di donne, uomini, bambini. In meno di ventiquattr'ore, 1.259 ebrei romani furono strappati alle loro case e deportati ad Auschwitz. Solo sedici di loro fecero ritorno. Affinché la memoria di quel giorno non resti un rito retorico o un capitolo dei manuali, occorre contrastare con ogni sforzo, politico, culturale, sociale, l'antisemitismo sistemico nel nostro dibattito pubblico e nelle piazze. Per la loro memoria e per il nostro futuro". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.