Shoah: parlamentari Pd al Ghetto in anniversario deportazione, 'ferita che non si rimargina'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Una ferita che non si rimargina: l'anniversario del rastrellamento del Ghetto Ebraico di Roma ci ricorda uno dei capitoli più tragici del nazifascismo. In quella mattina del 1943 furono arrestate e deportate nei campi di sterminio oltre 1000 persone. Solo sedici tornarono. Ricordare oggi, conservare la memoria, significa non dimenticare l'orrore della Shoah e contrastare ogni forma di antisemitismo". Si legge negli account social dei gruppi Pd di Camera e Senato. Stamattina una delegazione di parlamentari dem sono stati al Ghetto di Roma per ricordare la deportazione del 1943.