Rai: Gasparri, 'quando si tratta di spartirsi i posti sinistra rivendica e ottiene la sua quota'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Singolare concezione della sinistra sulla Rai. Quando si devono fare adempimenti costruttivi e responsabili, sceglie il boicottaggio. Quando si tratta di spartirsi i posti, rivendica ed ottiene la sua quota, come avviene anche nel Cda di oggi. A Napoli c'è un detto famoso che potremmo tradurre: si lamentano e prendono posti di potere e…occupano posti". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai.