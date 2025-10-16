Nestlé taglia 16mila posti di lavoro

16 ottobre 2025 a

Vevey, 16 ott. (Adnkronos/Ats) - Scure sull'occupazione da Nestlé. Il nuovo ceo del colosso alimentare svizzero, Philipp Navratil, passa subito all'azione con un taglio globale di 16.000 posti di lavoro nel quadro di un piano di riduzione dei costi. I tagli avverranno nei prossimi due anni e riguarderanno anche 12mila posizioni dirigenziali in tutte le aree geografiche. I risparmi dovrebbero raggiungere 1 miliardo di franchi entro la fine del 2027.

Presentando i risultati dei primi nove mesi, la società ha parlato di vendite al ribasso: il giro d'affari si è fermato a 65,9 miliardi di franchi, contro i 67,15 miliardi dell'anno scorso, si legge in una nota. La crescita organica ha dal canto suo raggiunto il 3,3%, mentre la crescita interna reale (RIG), che misura i volumi, è stata dello 0,6%. L'effetto dei prezzi si attesta al 2,8%.

Nestlé deve “cambiare più rapidamente” per adattarsi alle mutevoli condizioni globali, ha sottolineato l'ad Philipp Navratil.

Nell'ambito della 'cura dimagrante', Nestlé ha aumentato il proprio obiettivo di risparmio sui costi a 3 miliardi di franchi svizzeri (3,7 miliardi di dollari) entro la fine del 2027, rispetto al precedente obiettivo di 2,5 miliardi di franchi.