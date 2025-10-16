Mo: ministero salute Gaza, '4 palestinesi uccisi dall'Idf nell'ultimo giorno'

16 ottobre 2025 a

Gaza, 16 ott. (Adnkronos) - Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha reso noto che quattro persone sono state uccise e dieci ferite nelle ultime 24 ore negli attacchi delle Idf. Secondo il ministero, il numero delle vittime dall'inizio della guerra ammonta a 67.967 morti e 170.179 feriti.

I media palestinesi hanno riferito che due persone sono state uccise in un attacco israeliano a sud di Abasan al-Kabira, a est di Khan Younis. La zona è sotto il controllo israeliano, secondo l'accordo di cessate il fuoco.