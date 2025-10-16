Milano: gip, 'Soncin potrebbe uccidere anche la madre di Pamela Genini'

16 ottobre 2025 a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Gianluca Soncin, 52 anni, in carcere per l'omicidio pluriaggravato dell'ex compagna Pamela Genini potrebbe uccidere ancora. Lo scrive il gip di Milano Tommaso Perna nel provvedimento con cui convalida il fermo e conferma il carcere ritenendo sussistenti tutte le esigenze cautelari, ossia il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e la reiterazione del reato.

In particolare, il giudice ricorda che Soncin "ha minacciato di morte anche la madre della vittima, non potendosi allo stato escludere che egli porti a compimento anche tale gesto, preannunciato più volte. Parimenti degno di nota è il pericolo che l'indagato, nella sua follia omicidiaria, possa prendere di mira" anche l'ex fidanzato e amico della vittima, Francesco, che "ha contribuito in misura significativa alla ricostruzione del contesto di riferimento". Il gip sottolinea come "l'incapacità da parte dell'indagato di controllare i propri impulsi appare allarmante e dimostrativa di una certa spinta antisociale".

Il comportamento dell'uomo "mostra una scarsa considerazione rispetto alle regole di convivenza" ed è "elevato il pericolo che tale propensione a delinquere possa trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo o di maggiore gravità di quelli contestati".