Milano: femminicidio Genini, procura indaga su vita Soncin, verrà sentirà l'ex moglie

16 ottobre 2025 a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - La Procura di Milano sta cercando di mettere ordine nelle vita di Gianluca Soncin, l'uomo di 52 anni fermato con l'accusa di omicidio pluriaggravato dell'ex compagna Pamela Genini. Già noto per maltrattamenti in famiglia, sposato e con un figlio maggiorenne, un appartamento in affitto a Cervia, si presentava come imprenditore ma di fatto viveva di espedienti. Nessun lavoro stabile, la passione per le armi - in casa aveva una decina di coltelli e 4-5 pistole scacciacani - Soncin sognava la grande città e il lusso.

Gli inquirenti ascolteranno la ex moglie per capire la personalità di un uomo che, a lungo, avrebbe minacciato la ventinovenne prima di accoltellarla nel suo appartamento in via Iglesias, una casa in affitto nella periferia nord di Milano. Un rapporto che gli amici della vittima, con il sogno di sfondare nella moda e farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, raccontano come tormentato.