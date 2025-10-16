Manovra: Calandrini (FdI), 'taglio Irpef a sostegno di famiglie e lavoratori'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il recente Consiglio dei Ministri che ha evidenziato la cornice all'interno della quale verrà costruita la prossima legge di Bilancio evidenzia come il Governo Meloni mantenga gli impegni presi con i cittadini: anche con la prossima legge di Bilancio interverremo per ridurre la pressione fiscale e sostenere i redditi dei lavoratori. La riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%, per un valore complessivo di 9 miliardi di euro nel triennio, è una misura strutturale che si tradurrà in buste paga più pesanti e in un segnale chiaro a chi produce e lavora". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

"In un contesto economico complesso, abbiamo scelto di dare priorità a famiglie e lavoratori, accompagnando questa misura con 2 miliardi di euro per l'adeguamento salariale al costo della vita nel 2026. È la conferma di una linea di Governo seria e coerente: meno tasse, più reddito disponibile e più fiducia nell'economia reale", conclude.