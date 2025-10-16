Manovra: Bonelli-Fratoianni, 'con lo Sblocca stipendi terapia shock con ritorno scala mobile'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Una emergenza, una urgenza del Paese che solo chi sta al governo non vede". Lo hanno detto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che, alla Camera, hanno illustrato la proposta di legge di Avs 'Sblocca stipendi' che adegua gli stipendi sia del pubblico che del privato al costo della vita, reintroducendo di fatto il meccanismo della 'scala mobile' e finanziandolo per il settore statale con l'aumento dell'imposta sul 'capital gain' (le plusvalenze delle azioni).

"Occorre una terapia shock per fare fronte a una urgenza divenuta insostenibile, per restituire agli italiani quello che hanno perso e rimettere in sesto il meccanismo rotto tra stipendi e potere di acquisto", ha spiegato Fratoianni aggiungendo: "Diciamo al governo e alle forze politiche che serve un intervento radicale per agganciare automaticamente le retribuzioni all'inflazione reale".

Per Bonelli, "questo governo è campione di iniquità sociale. Dall'annunciata misura sull'Irpef il 72% dei contribuenti non avrà benefici. Con la nostra proposta i redditi fino a 20mila euro avranno 125 euro al mese, con quella del governo, zero. I redditi fino a 28mila euro con la nostra proposta avranno 275 euro al mese, con quella del governo 1,7 euro al mese. Con noi i redditi fino a 55mila euro avrebbero 343euro al mese, con il governo 33 euro. Questo governo fa la lotta ai poveri e con il meccanismo previsto sugli extra profitti delle banche, che è solo un anticipo sulle tasse, Giorgia Meloni fa una scommessa di propaganda scoprendo la finanza pubblica del Paese in settori fondamentali".