Lombardia: Foti, 'Prandini candidato? Sua smentita miglior risposta'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ettore Prandini, persona estremamente seria, ha smentito" l'ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia. "Quando uno fa il presidente di un'associazione importantissima del mondo agricolo già il solo far uscire il nome crea delle situazioni di fortissimo imbarazzo a partire da Prandini. La sua smentita è la miglior risposta a chi ha buttato in pasto un nome perché spesso e volentieri nella politica c'è questo mal vezzo". Così il ministro degli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, intervenendo a Sky TG24.

"Fratelli d'Italia penso che abbia una cifra elettorale e un consenso che candida i suoi esponenti a poter essere in ogni regione ma nelle coalizioni bisogna sempre trovare un punto di equilibrio e Fratelli d'Italia non ama le poltrone ma le responsabilità che sono due cose diverse", conclude.