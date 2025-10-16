Governo: Siracusano, 'Landini insulta Meloni e non chiede scusa, assurdo'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Da Maurizio Landini insulti, sessismo e maschilismo contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Certa sinistra si riempie la bocca di lotta contra la violenza sulle donne, e poi ragiona e agisce seguendo stereotipi ottusi, retrogradi, figli di un'altra epoca. Sorprende che il segretario della Cgil invece di chiedere scusa provi ad arrampicarsi sugli specchi. Davvero assurdo". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.