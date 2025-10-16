Governo: Rizzetto (Fdi), 'solidarietà Meloni per offese Landini'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Piena solidarietà al nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le parole offensive, inopportune e piene di livore ricevute dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Mi chiedo come il leader di un sindacato, che dovrebbe rappresentare valori di rispetto, dialogo e tutela dei lavoratori, possa ricorrere a espressioni che contraddicono in modo così evidente quei principi fondamentali. Per il ruolo che Landini riveste, le affermazioni pronunciate risultano ancor più gravi e inaccettabili. Auspico che arrivino immediate le scuse”. Così Walter Rizzetto (Fdi), Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.