Governo: Nevi, 'da Landini parole inaccettabili, solidarietà a Meloni'

16 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Maurizio Landini contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono semplicemente inaccettabili. Utilizzare termini volgari e sessisti nei confronti di una donna, oltre che di un rappresentante delle istituzioni, è un gesto che disonora il dibattito pubblico e mostra una profonda mancanza di rispetto. Da chi rappresenta migliaia di lavoratori ci si aspetta senso delle istituzioni, equilibrio e civiltà. Invece Landini ha scelto la strada dell'insulto. Auspichiamo una presa di distanza della sinistra, sempre pronta a sbandierarsi femminista, da questo comportamento vergognoso. A Giorgia Meloni va la solidarietà e vicinanza mia e di tutta Forza Italia”. Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.