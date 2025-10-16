Governo: Mollicone, 'Landini indegno si scusi, ora aspettiamo solidarietà della Schlein'

16 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà al presidente Meloni per la grave offesa ricevuta ieri sera dal Segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante la trasmissione di Floris su La7. Lo sappiamo: quando la sinistra non sa rispondere nel merito, insulta e offende. Ma questa volta è troppo. Non possiamo ammettere che il segretario generale del più noto sindacato in Italia insulti così gravemente, in prima serata in televisione, il presidente del Consiglio". Così dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone.

"Sono davvero curioso di sapere cosa sarebbe successo se ad utilizzare una parola del genere contro un'esponente della sinistra fosse stato un rappresentante della destra. Ringraziamo i colleghi Picierno e Sensi per la solidarietà. Ora aspettiamo quella della Schlein. Landini indegno chieda scusa", conclude.